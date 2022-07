Covid atrasa igualdade de gênero em uma geração, diz Fórum Econômico Mundial

Segundo o documento, a Covid-19 atrasou o avanço da paridade de gênero em uma geração e a recuperação tem sido fraca

Douglas Gravas

São Paulo, SP

O progresso global na redução da desigualdade de gênero tem sido lento demais para recuperar as perdas acumuladas durante a pandemia de Covid-19, de acordo com o mais recente relatório Global Gender Gap Report, do Fórum Econômico Mundial, publicado nesta terça-feira (12).

Leia também Brasil chega a 674 mil mortes por Covid e a mais de 33 milhões de casos

Segundo o documento, a Covid-19 atrasou o avanço da paridade de gênero em uma geração e a recuperação tem sido fraca demais para compensar as perdas. “À medida que a economia global entra em seu terceiro ano de disrupção contínua, levará mais 132 anos para fechar a lacuna de gênero”, diz a instituição.

O resultado de 2022 representa uma melhora em relação ao ano anterior, em que era preciso esperar 135,6 para acabar com a disparidade global de gênero já havia aumentado, mas não compensa a piora geracional que ocorreu nos anos de pandemia. Em 2020, essa lacuna era estimada em cem anos.

Em 94º lugar, de uma lista de 146 países, o Brasil tem uma população aproximada de 108,1 milhões de mulheres. Segundo o relatório, o país teve uma pequena melhora na diferença de oportunidades entre homens e mulheres, em relação a 2021.

O país teve pontuação de 0,696 (de 0 a 1), ficando classificado abaixo do Chipre (93º) e acima de Belize (95º). Na comparação com os vizinhos, o Brasil fica bem atrás de Argentina (33º), Guiana (35º), Peru (37º), Bolívia (51º), Uruguai (72º), Colômbia (75º) e Paraguai (80º).

“As mudanças mais significativas que o Brasil registrou este ano foram no indicador de Participação Econômica e Oportunidade, onde melhorou sua classificação em relação ao ano passado em quatro posições.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto o Brasil ganha pontos nos quesitos igualdade de oportunidade educacionais (1 ponto), ainda patina na participação econômica e oportunidades (0,669) e empoderamento político (0,136).

De acordo com o relatório, a paridade de rendimentos estimados melhorou ligeiramente no Brasil (alta de 0,052 ponto), mas isso aconteceu, principalmente, porque a renda dos homens diminuiu: em 2022, as mulheres ganham 1% a mais do que em 2021, enquanto os homens ganham 7% menos.

A igualdade salarial para trabalhos semelhantes também melhorou, com um aumento de pontuação de 0,017. O único indicador em que o Brasil apresenta desempenho inferior ao ano passado é o de empoderamento político.

Na comparação regional, a América Latina e o Caribe ocupam o terceiro lugar de todas as regiões, depois da América do Norte e da Europa, no índice geral. A região superou 72,6% da lacuna de gênero, um aumento de quase 0,4 ponto percentual desde a edição anterior. Com base no ritmo atual de progresso, a América Latina e o Caribe fecharão sua lacuna de gênero em 67 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seis dos 22 países latinos analisados melhoraram sua pontuação de diferença de gênero em pelo menos um ponto. Entre eles, Peru, Guiana e Chile foram os que mais subiram em suas pontuações de paridade de gênero.

Por outro lado, países mais populosos, como Brasil, México e Argentina, apresentaram estagnação nas pontuações.

Nos primeiros lugares do ranking, aparecem Islândia, Finlândia, Noruega, Nova Zelândia e Suécia. Esses cinco países tiveram pontuações de 0,91 a 0,822 (na escala de 0 a 1).

Na outra ponta, as piores pontuações são de Afeganistão (146º), Paquistão (145º) e da República Democrática do Congo (144º) –com pontuações indo de 0,44 a 0,58.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O tema da desigualdade de gênero, não apenas no mercado de trabalho, ganhou destaque durante os anos de crise sanitária. Um estudo de 2021 da ONU (Organização das Nações Unidas), baseado em 13 países, apontou que 45% delas relataram ter sofrido ou conhecer alguém que sofreu alguma forma de violência durante a pandemia.

Para este ano, a ONU anunciou que seu tema era “Igualdade de gênero hoje para um amanhã sustentável”. Os eventos da organização vão reconhecer como mulheres ao redor do mundo estão respondendo às mudanças climáticas.

RANKING DA IGUALDADE DE GÊNERO, DO FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL:

Colocação – Países – Pontuação (0-1)

1º – Islândia – 0,908

2º – Finlândia – 0,860

3º – Noruega – 0,845

4º – Nova Zelândia – 0,841

5º – Suécia – 0,822

… – … – …

92º – Indonésia – 0,697

93º – Chipre – 0,696

94º – Brasil – 0,696

95º – Belize – 0,695

96º – Nepal – 0,692

… – … – …

142º – Chade – 0,579

143º – Irã – 0,576

144º – Rep. Democrática do Congo – 0,575

145º – Paquistão – 0,564

146º – Afeganistão – 0,435

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE