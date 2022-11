Costa Rica encerra buscas por avião que caiu no Caribe com bilionário alemão

O avião desapareceu do radar na tarde de 21 de outubro quando tentava pousar no aeroporto da província e Limón, vindo do México. Foram encontrados os corpos de um menor e de um adulto

As autoridades costarriquenhas encerraram na terça-feira as buscas pelo avião em que viajavam o bilionário alemão Rainer Schaller e sua família, que caiu em 21 de outubro no Caribe com seis pessoas a bordo.

“Hoje, 1º de novembro, encerramos oficialmente as buscas pela queda do avião no (mar do) Caribe”, disse o vice-ministro de Segurança Pública, Martín Arias, em um vídeo divulgado à imprensa.

“Após 11 dias de operação contínua, as diferentes instituições do Ministério da Segurança Pública, Vigilância Aérea, Guarda Costeira e Polícia Terrestre concluíram (as buscas) porque não foram encontradas mais provas”, acrescentou o responsável.

O avião desapareceu do radar na tarde de 21 de outubro quando tentava pousar no aeroporto da província e Limón, vindo do México.

As buscas começaram no dia seguinte a 28 km da costa de Limón. Foram encontrados os corpos de um menor e de um adulto, além de várias partes da fuselagem da aeronave e objetos pessoais, como malas e mochilas.

Rainer Schaller foi o fundador das academias McFit e, segundo o jornal alemão Bild, viajava com a esposa e seus dois filhos, além de outro homem, todos de nacionalidade alemã. O piloto suíço também estava entre a tripulação.

O ministro da Segurança Pública, Jorge Torres, acrescentou que recebeu na terça “a família de uma das vítimas que perdeu a vida no incidente”, e indicou que foi levada ao local onde se estima que o avião tenha caído.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Lá encontraram um pouco de paz, rezaram e acho que fecharam um ciclo”, explicou Torres, sem informar a identidade da vítima nem explicar se os dois corpos localizados já haviam sido identificados.

© Agence France-Presse