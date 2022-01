Coronavírus atingiu níveis de transmissão nunca vistos na pandemia, diz Opas

Houve um salto de 250% de aumento de casos em comparação com o mesmo período do ano passado, informa a Opas

A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, disse nesta quarta-feira, 12, que o coronavírus atingiu níveis de transmissão “nunca vistos antes” nesta pandemia. Quase 300 milhões de pessoas já foram infectadas com a covid-19 no mundo, informa a diretora.

“Na última semana, o número de infecções de covid-19 quase dobrou nas Américas, subindo de 3,4 milhões em 1º de janeiro para 6,1 milhões em 8 de janeiro”, afirmou Carissa Etienne.

Houve um salto de 250% de aumento de casos em comparação com o mesmo período do ano passado, informa a Opas.

Ela pontuou que, na América do Sul, Bolívia, Equador, Peru e Brasil têm lidado com alta significativa de casos. “As hospitalizações também estão aumentando em todo o Brasil, particularmente em estados densamente povoados nas regiões central e leste do país”, disse.

O gerente de incidentes para covid-19 da Opas, Sylvain Aldighieri, disse que a Delta ainda é a variante predominante nas Américas hoje. No entanto, nas próximas semanas, a Ômicron deve se tornar a cepa principal.

Estadão conteúdo