Apenas pacientes graves devem fazer teste de Covid, recomenda entidade do setor

A Abramed recomenda interromper a testagem daqueles que tiveram apenas contato com paciente infectados e assintomáticos

Devido ao risco de desabastecimento dos testes de Covid-19, a Abramed (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica) recomenda que os laboratórios priorizem testes em pacientes segundo a escala de gravidade. Pacientes mais graves devem ter prioridade sobre aqueles que possuem sintomas mais leves.

A entidade afirma que o cenário ideal seria a testagem em massa, mas diante da impossibilidade, o recomendado é testar aqueles que possuem gravidade nos sintomas, pacientes hospitalizados, cirúrgicos, pessoas do grupo de risco, trabalhadores assistenciais da área da saúde e colaboradores de serviços essenciais.

A Abramed recomenda interromper a testagem daqueles que tiveram apenas contato com paciente infectados, assintomáticos e pessoas com sintomas leves, que devem, porém, permanecer isolados até que o cenário seja normalizado.

A demanda por testes de Covid aumentou com o surto de gripe (influenza) e o aumento de casos de Covid-19. A rede de farmácias Raia Drogasil suspendeu os testes por falta de estoques, mas disse que busca normalizar a situação ainda nesta semana.

Só será possível agendar um teste nas unidades da rede quando o abastecimento estiver normalizado. Farmácias Raia ou Drogasil que possuem testes remanescentes ainda podem utilizá-los. Os interessados devem entrar em contato com os estabelecimentos para obter mais informações.

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostrou que testes positivos voltaram a subir durante as festas de fim de ano, de acordo com o monitoramento da Abrafarma (associação que reúne grandes redes farmacêuticas). O total de positivos saltou de 524 no dia 1º de dezembro, quando 10 mil exames foram feitos, para 5.334 em 29 de dezembro, quando houve 31.332 exames –o equivalente a 5% e 17% do total, respectivamente. O levantamento abrange 3.000 farmácias do país.

Desde dezembro, interessados tem dificuldade de agendar testes de Covid-19 em drogarias no município de São Paulo. Enquanto antes das festas de fim de ano era possível fazer um agendamento para o mesmo dia, durante o fim de ano o paciente teria que esperar por até 5 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para saber se a pessoa está com Covid no momento da testagem, os testes mais procurados são os de antígeno e o RT-PCR. Os testes antígeno estão disponíveis na modalidade “swab”, em que um cotonete é introduzido pelo nariz para a coleta da amostra, e por via oral. Alguns deles também combinam a testagem para Covid-19 e para influenza dos tipos A e B no mesmo produto.

Já nos testes RT-PCR a amostra é coletada através de um cotonete no nariz e frequentemente também na garganta. Ele também é oferecido na modalidade em que a coleta é feita pela saliva, com uma amostra que varia de 2 ml a 5 ml.

O resultado do teste antígeno fica disponível em cerca de 15 minutos. Já o resultado do RT-PCR, pode sair em quatro horas em alguns laboratórios. Em outros, é preciso esperar até 72 horas.