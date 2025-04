Coreia do Sul negociará tarifas com EUA nesta semana

Coreia do Sul e Estados Unidos terão encontros bilaterais para negociações tarifárias nesta semana. O ministro da Indústria e do Comércio da Coreia do Sul, Ahn Duk-geun, e o ministro das Finanças, Choi Sang-mok, estarão em Washington para iniciar as negociações comerciais com o governo dos Estados Unidos em relação à aplicação de tarifas sobre produtos importados, segundo a agência de notícias Yonhap, citando informações do governo local.

Nos Estados Unidos, as autoridades coreanas devem se reunir com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o Representante Comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, conforme apurou a Yonhap.

As negociações foram propostas pelo governo norte-americano, disse a Yonhap mencionando informações do governo coreano.

Os Estados Unidos impuseram uma tarifa recíproca de 25% sobre produtos importados da Coreia do Sul, além de sobretaxas de 25% sobre aço, alumínio, carros e peças de automóveis – indústria importante para a economia sul coreana.

As tarifas recíprocas, entretanto, estão pausadas por 90 dias por determinação do presidente Donald Trump.

A Coreia do Sul é o quarto maior exportador de aço para os Estados Unidos.

Recentemente, o presidente interino da Coreia do Sul, Han Duck-soo, disse que o país não seguirá a China na retaliação contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos e defendeu que os países busquem um “acordo mutuamente benéfico”, incluindo cooperação em energia e construção naval.

Na última semana, a Coreia do Sul anunciou que prepara um pacote de US$ 8,4 bilhões para fortalecer a economia e dar suporte às indústrias afetadas pelo impacto das tarifas norte-americanas.

Estadão conteúdo