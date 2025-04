Lula celebra atuação ‘incrível’ de Calderano

EDUARDO MILITÃO

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) celebrou neste domingo (20) a vitória histórica do mesatenista brasileiro Hugo Calderano, que bateu o número 1 do ranking mundial e conquistou o campeonato mundial de Tênis de Mesa.

O QUE ACONTECEU

Desempenho foi “incrível”. Presidente destacou que o brasileiro está, há 15 anos, entre os cinco melhores mesatenistas do planeta.

“Muito feliz com o feito inédito do Hugo Calderano em Macau, na Copa do Mundo de Tênis de Mesa”, disse o presidente. “Num torneio com 48 dos melhores competidores internacionais, o brasileiro levou pela primeira vez um jogador das Américas à decisão e ao título ao vencer, neste domingo de Páscoa, o chinês Lin Shidong, número 1 do ranking mundial.”

Lula destacou que o esportista faz parte do programa do governo federal chamado “Bolsa Atleta”. “Desempenho incrível do atleta top 5 do mundo que há quase 15 anos tem o apoio do Bolsa Atleta do Governo Federal. Parabéns, Hugo Calderano.”

O brasileiro encerrou a competição com um feito inédito: é o primeiro atleta de fora da Europa ou Ásia que alcança o título da competição. Ele já havia quebrado este mesmo tabu ao chegar na decisão.

Nas últimas Olimpíadas, o brasileiro chegou perto do título. Ele perdeu a semifinal em Paris para o sueco Truls Möregårdh. Calderano ficou em quarto lugar na competição olímpica, atrás do chinês Fan Zhendong (medalhista de ouro), Möregårdh (prata) e do francês Félix Lebrun (bronze).

Calderano é carioca e tem 28 anos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), celebrou a vitória dele também: “Um orgulho para nosso estado e para o Brasil!”.