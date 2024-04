Coreia do Norte simula ‘contra-ataque nuclear’, diz agência estatal

Esta foto tirada em 22 de abril de 2024 e divulgada pela Agência Central de Notícias Coreana (KCNA) oficial da Coreia do Norte via KNS em 23 de abril de 2024 mostra uma grande unidade de “artilharia de foguetes” participando de um exercício virtual de treinamento de contra-ataque nuclear, em um local não revelado na Coreia do Norte. – O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou um exercício simulando um “contra-ataque nuclear”, informou a mídia estatal em 23 de abril, o mais recente de uma série de testes realizados por Pyongyang este ano.(Photo by KCNA VIA KNS / AFP)