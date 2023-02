Coreia do Norte lança 2º míssil balístico em menos de 48 horas

Os lançamentos são uma resposta aos exercícios militares anuais dos EUA e da Coreia do Sul, um esforço dos dois países para afastar ameaças

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos de curto alcance na direção do mar do Japão, a segunda ofensiva em menos de 48 horas, afirmam militares sul-coreanos.

Já a guarda costeira do Japão afirma que a ditadura do líder Kim Jong-un havia lançado o que poderiam ser três mísseis balísticos no começo da noite deste domingo (19) no Brasil –manhã de segunda no país asiático. Todos caíram fora de sua zona econômica exclusiva.

Os lançamentos são uma resposta aos exercícios militares anuais dos EUA e da Coreia do Sul, um esforço dos dois países para afastar as crescentes ameaças nucleares da ditadura. Na última sexta-feira (17), Kim ameaçou dar uma resposta “sem precedentes” às operações.

A influente irmã do ditador, Kim Yo-jong, também se manifestou por meio de um comunicado. “Nós estamos examinando cuidadosamente a influência que isso exerceria na segurança de nosso Estado”, afirmou. “A frequência de uso do Pacífico como nosso campo de tiro depende do caráter da ação dos EUA.”

No sábado (18), a Coreia do Norte disparou pelo menos um míssil balístico não identificado sobre o mar do Japão. O foguete do tipo ICBM (míssil balístico intercontinental, na sigla em inglês) parecia ter caído em uma porção das águas japonesas, a oeste de Hokkaido.

De acordo com o Exército japonês, o artefato foi disparado da área de Sunan, local onde fica o aeroporto internacional de Pyongyang e ponto de lançamento de vários testes de mísseis norte-coreanos anteriores. Ele teria ficado no ar por aproximadamente 66 minutos e percorrido cerca de 900 km antes de atingir o mar às 18h27 do horário local (6h27 no horário de Brasília).