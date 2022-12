Coreia do Norte dispara míssil balístico não identificado

Foi a primeira vez em cinco anos que drones norte-coreanos sobrevoaram o espaço aéreo sul-coreano

A Coreia do Norte disparou pelo menos um “míssil balístico de tipo não identificado” na manhã deste sábado (31, noite de sexta-feira em Brasília), disseram comandantes militares sul-coreanos.

“A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de tipo não identificado no Mar do Leste”, também conhecido como Mar do Japão, informou o Estado-Maior Conjunto de Seul.

A tensão militar na península coreana aumentou significativamente este ano devido ao número recorde de testes de armas conduzidos por Pyongyang, incluindo o disparo do míssil balístico intercontinental mais avançado do país até hoje.

Na segunda-feira, a intrusão de drones norte-coreanos, um dos quais chegou a voar perto de Seul, levou ao envio de caças e helicópteros de ataque sul-coreanos para a área.

No entanto, apesar de cinco horas de operação, a Força Aérea não conseguiu interceptar os drones norte-coreanos, gerando críticas generalizadas e um pedido de desculpas do Ministério da Defesa.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, chamou a incursão de “intolerável”, enquanto os militares realizaram exercícios na quinta-feira para melhorar suas capacidades defensivas contra este tipo de ação do vizinho do norte.

Esses incidentes ocorrem à margem de uma grande reunião do partido único da Coreia do Norte, onde o líder Kim Jong Un e outros altos funcionários estabelecem metas políticas para 2023 em áreas como diplomacia, segurança e economia.

Na quarta-feira, Kim apresentou “novas metas-chave para fortalecer a capacidade defensiva autossuficiente até 2023”, informou a mídia estatal, sem detalhar essas metas.

O regime comunista costuma aproveitar essas reuniões de fim de ano para traçar as diretrizes da política para o ano seguinte. Espera-se que seu conteúdo seja revelado assim que a reunião for concluída.

Em 2021, Kim focou-se nas questões econômicas, mas os analistas preveem que este ano a estratégia será mais direcionada para a frente militar.

