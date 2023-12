Congresso dos EUA expulsa George Santos

Uma sanção deste tipo ocorreu em apenas cinco ocasiões anteriores ao longo da história da Câmara de Representantes

O Congresso dos Estados Unidos expulsou, nesta sexta-feira (1), o legislador republicano George Santos, que se destacou pelas mentiras reiteradas, e o acusou de cometer crimes financeiros.

Uma sanção deste tipo ocorreu em apenas cinco ocasiões anteriores ao longo da história da Câmara de Representantes.

Votar a expulsão de um congressista exige maioria especial de dois terços dos 435 legisladores.

Santos, de 35 anos, filho de imigrantes brasileiros, havia dito ser vítima de “assédio” na quinta-feira, em sua defesa no Congresso.

Há duas semanas, um relatório de legisladores republicanos e democratas membros do Comitê de Ética da Câmara encontrou “evidência esmagadora” de má conduta por parte de Santos e alegou que ele tinha “tentado explorar fraudulentamente todos os aspectos de sua candidatura à Câmara para seu próprio benefício financeiro”.

Recentemente, Santos se declarou não culpado de acusações federais como ter desfalcado os doadores de sua campanha, bem como de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica.

Ele também é acusado de usar dinheiro de doações em procedimentos com Botox e como usuário do site pornográfico Onlyfans, de cometer fraude com cartões de crédito e roubo de identidade, além de cobrar saques de seguro-desemprego aos quais não tinha direito durante a pandemia do coronavírus, antes de ser eleito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O legislador chegou ao Congresso em 2022, ajudando os republicanos a alcançar uma apertada maioria na Câmara.

No entanto, pouco tempo depois veio à tona que ele havia mentido sobre quase tudo o que constava em seu aparentemente impressionante currículo.

© Agence France-Presse