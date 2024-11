Congresso da Nicarágua dá poder total a Ortega em reforma da Constituição

A reforma havia sido enviada por Ortega ao plenário na terça-feira (19) em “caráter de urgência” e foi aprovada por unanimidade pelos 91 legisladores que compõem o Parlamento. Ela precisa, no entanto, ser votada e aceita novamente no próximo período legislativo -em 2025, no caso- antes de entrar em vigor