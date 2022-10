Conflito na Ucrânia preocupa países da ex-URSS, admite Putin

“Mas isso não afeta em nada a forma, a qualidade e a profundidade das relações da Rússia com esses países”, frisou

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu nesta sexta-feira (14) que os países da antiga União Soviética (URSS) estão “preocupados” com o conflito na Ucrânia, após uma reunião com seus líderes em uma cúpula no Cazaquistão.

“É claro, os parceiros estão interessados, mas também preocupados com o futuro das relações entre Rússia e Ucrânia”, afirmou ele em uma entrevista coletiva.

© Agence France-Presse