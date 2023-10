Companhia aérea escandinava anuncia reestruturação para evitar falência e ações despencam

Para evitar a falência, a SAS concordou com um plano de investimentos com um consórcio formado pela Air France-KLM

As ações da SAS fecharam em queda de mais de 80% na Bolsa de Estocolmo nesta quarta-feira, 4, após a companhia aérea escandinava anunciar novos grandes acionistas na noite de terça-feira, em uma reorganização que fará com que os ativos do grupo sejam retirados das bolsas de valores, deixando os acionistas de bolsos vazios.

Para evitar a falência, a SAS concordou com um plano de investimentos com um consórcio formado pela Air France-KLM, o Estado dinamarquês e os grupos de investimentos Castlelake e Lind Invest, que prevê um socorro total de US$ 1,18 bilhão em troca de uma fatia de 86% na companhia. A participação remanescente será, provavelmente, distribuída entre os credores. Diante do desfecho, ocorrerá o fim da listagem das ações da empresa da bolsa.

“Consequentemente, não se espera qualquer valor para os atuais acionistas da SAS”, afirmou a empresa num comunicado.

As ações da empresa fecharam em queda de 82,2% na Bolsa Nasdaq Estocolmo, após caírem até 96% no início da sessão.

Depois de enfrentar dificuldades com aumento do endividamento, custos elevados e uma concorrência acirrada agravada por operadoras de baixo custo, a SAS lançou um plano de reorganização no início do ano passado, recorrendo ao capítulo 11 da lei de falências americana.

A companhia aérea tinha deixado claro que os acionistas poderiam ser afetados se não conseguisse fechar um acordo. Os investidores permaneceram otimistas, prevendo que o pior cenário poderia ser evitado.

“Os gestores vinham sendo claros sobre este risco há muitos trimestres, mas até ao final o preço das ações do SAS desafiou toda a lógica e razão”, disse Jacob Pedersen, analista-chefe do Sydbank, em nota.

Estadão Conteúdo