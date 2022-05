Companhia aérea britânica quebra tradição e libera tatuagem para tripulante

Apesar de não ser regulamentado, o uso de tatuagens fora do limite do uniforme foi tradicionalmente proibido

Joana Cunha

São Paulo, SP

A companhia aérea Virgin Atlantic anunciou nesta terça-feira (31) que vai permitir que a tripulação deixe suas tatuagens à mostra durante os voos.

Até então, os funcionários precisavam escondê-las sob o uniforme da companhia.

No comunicado, a Virgin Atlantic diz que a mudança na política está ligada à inclusão e à valorização da individualidade defendida pela companhia. O assunto também é abordado em campanha recente lançada pela marca.

Apesar de não ser regulamentado, o uso de tatuagens fora do limite do uniforme foi tradicionalmente proibido por grande parte das companhias aéreas, especialmente entre as britânicas e a árabes. Medidas de flexibilização têm sido adotadas nos últimos anos.