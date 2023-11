Comentários antissemitas de Elon Musk provocam reação negativa dos investidores da Tesla

Investidores da gigante de carros elétricos estão repercutindo o comentário feito pelo CEO da empresa na semana passada

A controvérsia dos comentários antissemitas de Elon Musk nas redes sociais alcançaram o conselho da Tesla nesta semana. Investidores da gigante de carros elétricos estão repercutindo o comentário feito pelo CEO da empresa na semana passada.

O administrador dos fundos de pensão públicos da cidade de Nova York, Brad Lander, enviou uma carta à presidente do conselho da Tesla, Robyn Denholm, na segunda-feira, instando-a e outros membros do conselho a responsabilizar Musk por suas ações recentes e garantir que não prejudiquem a empresa. Os sistemas de aposentadoria da cidade detinham cerca de US$ 946 milhões em ações da Tesla em setembro.

“Estamos profundamente preocupados que suas declarações odiosas tenham efeitos negativos materiais na reputação e nas finanças da Tesla”, escreveu Lander, que alertou que a falha em abordar o comportamento de Musk poderia causar danos culturais e de reputação à montadora. “Se o Conselho não tomar nenhuma medida contra Musk, enviará uma mensagem a todos os funcionários da Tesla de que o comportamento do CEO da empresa é incontestável”, escreveu ele.

Estadão Conteúdo