CNI prepara repertório da indústria para a COP 27

Joana Cunha

São Paulo, SP

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) vai reunir empresários nos dias 16 e 17 de agosto, em São Paulo, para apresentar a agenda do setor para a COP 27 (Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima), que vai ocorrer em novembro, no Egito.

Na pauta, a entidade vai listar oportunidades de negócios para a descarbonização da indústria brasileira e discutir o papel do Brasil nas metas de redução de emissão estabelecidas no Acordo de Paris.

Segundo a CNI, a ideia é mostrar experiências competitivas em energias renováveis, economia circular, critérios ESG, mercado regulado de carbono, uso sustentável dos recursos florestais e da biodiversidade e desenvolvimento da bioeconomia no Brasil.