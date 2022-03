Civis na cidade ucraniana de Izium estão ‘à beira de desastre humanitário’, diz Anistia Internacional

Segundo a organização, residentes da cidade enfrentam situações semelhantes à de um cerco desde o dia 28 de fevereiro

A população na cidade ucraniana de Izium estão “à beira de um desastre humanitário”, segundo depoimentos coletados pela Anistia Internacional de 26 civis que deixaram a cidade entre os dias 9 e 12 de março e se dirigiram a Sviatohirsk, na região de Donetsk ainda sob controle do governo ucraniano.

Segundo a organização, residentes da cidade enfrentam situações semelhantes à de um cerco desde o dia 28 de fevereiro, com estoques de água e comida cada vez menores e civis escondidos nos porões de suas casas.

“Os depoimentos que coletamos de Izium revelam o terror vivido pela população civil, presa em seus porões quase sem comida ou água e sob ataque constante. Izium e outras cidades na frente de combate precisam urgentemente de corredores humanitários para resgate seguro de quem quer sair, e entrega de mantimentos a quem deseja continuar lá”, disse Marie Struthers, diretora para o Leste Europeu e a Ásia Central da Anistia Internacional.

A organização também afirma que a maior parte da área residencial da cidade está sem eletricidade, gás, aquecimento e comunicação como resultado dos ataques, que também teriam atingido um hospital central.

Izium fica no leste da Ucrânia, na metade do caminho entre Kharkiv, segundo maior centro urbano do país, e as cidades de Luhansk e Donestk, núcleos das regiões que se proclamaram independentes e foram reconhecidas como tal pelo presidente russo Vladimir Putin antes da invasão, iniciada há três semanas.