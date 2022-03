Cinegrafista da Fox News é morto na Ucrânia, diz emissora americana

Segundo a TV, ele foi morto depois que seu veículo foi atingido em Horenka, nos arredores de Kiev, na segunda-feira (14)

O cinegrafista da rede americana Fox News Pierre Zakrzewski morreu na Ucrânia, informou o canal nesta terça-feira (15).

Segundo a TV, ele foi morto depois que seu veículo foi atingido em Horenka, nos arredores de Kiev, na segunda-feira (14). Ele estava com outro jornalista da emissora, Benjamin Hall, que ficou ferido e está hospitalizado.

“É com grande tristeza e coração pesado que dividimos a notícia nesta manhã sobre o nosso amado cinegrafista”, disse a CEO da empresa, Suzanne Scott. “Pierre era um fotógrafo de zonas de guerra que cobriu praticamente todas as matérias internacionais para a Fox News, do Iraque ao Afeganistão e à Síria”, disse ela. “Sua paixão e talento como jornalista são sem igual”.