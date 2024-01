Cinco mortos em ataque de Israel à Síria visando ‘líderes alinhados ao Irã’: monitor

A mídia iraniana informou a morte do chefe de inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana para a Síria e seu vice, bem como dois outros membros

Um ataque israelense em Damasco matou cinco pessoas em um prédio onde “líderes alinhados ao Irã” se reuniam no sábado, disse um monitor de guerra, enquanto as tensões regionais aumentam devido à guerra Israel-Hamas.

“Um ataque de mísseis israelita teve como alvo um edifício de quatro andares, matando cinco pessoas… e destruindo todo o edifício onde os líderes alinhados com o Irão se reuniam”, disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

O monitor baseado no Reino Unido, com uma rede de fontes dentro da Síria, disse que o bairro visado é conhecido por ser uma zona de alta segurança que abriga líderes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) e facções palestinas pró-Irã.

“Eles certamente visavam membros seniores” desses grupos, disse o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman.

O ataque no meio da manhã, que causou uma grande nuvem de fumaça no céu, também foi relatado pela mídia estatal síria.

“Um ataque teve como alvo um edifício residencial no bairro de Mazzeh, em Damasco, resultante de uma agressão israelita”, informou a agência de notícias oficial SANA. Não foi informado se houve vítimas.

Um correspondente da AFP no local disse que o prédio destruído foi isolado com ambulâncias, bombeiros e equipes de resgate do Crescente Vermelho Árabe Sírio, todos presentes no local.

A defesa civil estava ocupada procurando sobreviventes sob os escombros do prédio totalmente desabado, disse ele.

A área de Mazzeh também abriga a sede, embaixadas e restaurantes das Nações Unidas.

“Ouvi claramente a explosão na área ocidental de Mazzeh e vi uma grande nuvem de fumaça”, disse um morador à AFP.

“O som foi semelhante ao da explosão de um míssil e minutos depois ouvi o som de ambulâncias”, acrescentou.

– Centenas de ataques israelenses –

Durante mais de uma década de guerra civil na Síria, Israel lançou centenas de ataques aéreos no seu território, visando principalmente forças apoiadas pelo Irão, bem como posições do exército sírio.

Mas intensificou os ataques desde que a guerra entre Israel e o Hamas, que tal como o movimento libanês Hezbollah é aliado do Irão, começou em 7 de Outubro.

Em dezembro, um ataque aéreo israelense matou um general da Guarda Revolucionária do Irã, disse a força militar.

Razi Moussavi foi o comandante mais graduado do braço de operações estrangeiras da Guarda, a Força Quds, morto fora do Irão desde que um ataque de drones dos EUA em Bagdad, em 3 de janeiro de 2020, matou o comandante da Força, Qasem Soleimani.

No mesmo mês, ataques aéreos no leste da Síria, “provavelmente” levados a cabo por Israel, mataram pelo menos 23 combatentes pró-Irão, informou na altura o Observatório, reportando mais quatro mortos no norte do país.

Nos últimos meses também assistimos a trocas regulares de tiros transfronteiriços entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano.

Israel raramente comenta ataques individuais contra a Síria, mas tem afirmado repetidamente que não permitirá que o arqui-inimigo Irão, que apoia o governo do presidente Bashar al-Assad, expanda a sua presença no país.

Desde 2011, a Síria tem sofrido um conflito sangrento que custou mais de meio milhão de vidas e deslocou vários milhões de pessoas e mergulhou.

© Agência France-Presse