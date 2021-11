Cidade dos EUA é a primeira do país a exigir absorventes gratuitos em banheiros públicos

A lei, aprovada por unanimidade pelo conselho municipal, entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, segundo informações

A cidade de Ann Arbor, no estado americano de Michigan, tornou-se a primeira dos EUA a exigir que produtos menstruais sejam distribuídos gratuitamente em banheiros públicos.

A lei, aprovada por unanimidade pelo conselho municipal, entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, segundo informações da rede americana CNN. A multa para quem descumpri-la será de US$ 100 (R$ 556). Nos banheiros públicos, deverão ser oferecidos absorventes internos e externos, além de papel higiênico e sabonete. A regra também vale para sanitários localizados dentro de empresas.

O prefeito da cidade, o democrata Christopher Taylor, que propôs a legislação, disse que “o acesso a esses itens é uma questão de dignidade pessoal, uma necessidade humana e um direito à saúde”. Ann Arbor é uma comunidade universitária com cerca de 120 mil habitantes.

Segundo Tayor, a iniciativa surgiu a partir de uma conversa com uma estudante do ensino médio, que disse a ele sobre a preocupação dela com a falta de acesso de pessoas sem-teto a produtos menstruais.