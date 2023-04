China se diz disposta a promover acordo de paz israelense-palestino

Qin incentivou seu colega israelense a “superar etapas que facilitem a retomada das negociações”

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, disse, nesta segunda-feira (17), durante teleconferências com seus pares israelense e palestino, que a China está disposta a auxiliar em um acordo de paz no Oriente Médio, reportou a agência estatal Xinhua.

As entrevistas com os ministros das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e palestino, Riyad Al-Maliki, ocorrem em um momento em que a China faz um avanço diplomático no Oriente Médio, para incômodo dos Estados Unidos.

Qin incentivou seu colega israelense a “superar etapas que facilitem a retomada das negociações”, e destacou que a China está “disposta a desempenhar um papel de facilitador”, segundo a agência Xinhua.

O chanceler chinês disse ao seu colega palestino que Pequim é favorável à retomada das negociações o mais rapidamente possível, segundo a agência estatal.

O ministro chinês lembrou a seus colegas que a China apoia uma solução baseada no princípio de dois Estados, contra o processo de paz israelense-palestino está paralisado desde 2014.

Embora os Estados Unidos tentem diminuir a importância do avanço diplomático chinês no Oriente Médio, esta iniciativa preocupa o governo americano, pois considera que está cedendo pouco a pouco o papel de ator na região para se concentrar no curto prazo na guerra da Rússia na Ucrânia e, no longo prazo, no tema da China e na região Ásia-Pacífico.

© Agence France-Presse