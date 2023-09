China lança novas medidas para zonas de livre comércio

A nota diz que o presidente Xi Jinping enfatizou a importância de se implementar totalmente a estratégia piloto nessa frente, aderindo às normas oficiais

O governo da China informou, em comunicado no site do Ministério do Comércio, que foram emitidas diretrizes oficiais para promover mais a construção de zonas de livre comércio no país. A nota diz que o presidente Xi Jinping enfatizou a importância de se implementar totalmente a estratégia piloto nessa frente, aderindo às normas oficiais.

O comunicado diz que houve um simpósio sobre o tema, com representantes de 21 zonas de livre comércio, de províncias, regiões autônomas e municipalidades.

Ressalta também a importância de que ocorra uma “abertura em alto nível”, com padrões elevados para a economia internacional e respeito às regras de comércio, bem como a promoção de todo o setor industrial.

O assunto vem à tona em meio a um esforço oficial para apoiar o crescimento. Recentemente, os governos municipais de Xangai e Pequim anunciaram relaxamento de regras para receber investimento estrangeiro direto (IED).

