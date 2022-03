China encontra segunda caixa-preta de avião que caiu em região montanhosa

De acordo com a mídia estatal chinesa, reportou a agência Reuters, o aparelho será levado para a capital Pequim para análise, e pode ajudar a esclarecer as causas do acidente

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Equipes de resgate encontraram neste domingo (27) a segunda caixa-preta do Boeing 737-800 que caiu no sul da China na última segunda-feira (21), matando as 132 pessoas a bordo. De acordo com a mídia estatal chinesa, reportou a agência Reuters, o aparelho será levado para a capital Pequim para análise, e pode ajudar a esclarecer as causas do acidente. A primeira caixa-preta, que contém o gravador de voz do cockpit, foi encontrada na última quarta (23), e já está com os especialistas. Segundo o Departamento de Aviação Civil da China, o sistema estava um metro e meio abaixo da terra, após as chuvas dos últimos dias deixarem o solo da região lamacento. A queda do avião da China Eastern foi o acidente aéreo mais fatal do país desde 1994. Ontem, foi confirmado que nenhum dos passageiros ou tripulantes da nave sobreviveu. O voo MU5735 ia de Kunming à cidade portuária de Guangzhou na última segunda-feira quando despencou em uma área de floresta na região de Guangxi, no sul do país.