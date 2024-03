Chefe de ONU pede cessar-fogo no Sudão durante o Ramadã

O Sudão enfrenta uma guerra entre o Exército comandado pelo general no poder e milícias rebeldes lideradas por seu opositor

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta quinta-feira(7) um cessar-fogo no Sudão durante o mês sagrado do Ramadã, e também advertiu que a crise humanitária no país africano está alcançando “proporções colossais”.

“Em alguns dias começará o mês sagrado do Ramadã. Assim, desta assembleia hoje faço um apelo. Faço uma apelo a todas às partes no Sudão que honrem aos valores do Ramadã respeitando uma trégua nas hostilidades” durante essa celebração, disse em uma reunião do Conselho de Segurança.

O embaixador britânico adjunto, James Kariuki, anunciou um projeto de resolução do Conselho que pede um “cessar-fogo imediato antes do mês sagrado do Ramadã e insta a todas as partes a permitir o acesso de ajuda humanitária transfronteiriça” de ambos os lados.

Kariuki disse que espera uma votação da iniciativa na sexta-feira.

O Sudão, o segundo país menos desenvolvido do mundo de acordo com a ONU, enfrenta uma guerra entre o Exército comandado pelo general no poder Abdel Fatah al Burhan e milícias rebeldes lideradas por seu opositor, o general Mohamed Hamdan Daglo.

Segundo a ONU, o conflito já deixou milhares de mortos – cerca de 15 mil em uma única cidade, Darfur – e deslocou milhões de pessoas desde que começou em 15 de abril de 2023.

