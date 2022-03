Chefe da Otan acusa Putin de ‘destruir’ paz na Europa

“O presidente Putin destruiu a paz na Europa, e os aliados condenam a invasão brutal e injustificada da Ucrânia”, disse Stoltenberg

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse nesta terça-feira (1º) que o presidente Vladimir Putin “destruiu” a paz na Europa, em uma entrevista na Polônia.

“O presidente Putin destruiu a paz na Europa, e os aliados condenam a invasão brutal e injustificada da Ucrânia”, disse Stoltenberg. “O ataque russo é completamente inaceitável e foi facilitado pela Belarus.”

“Nosso compromisso com o artigo 5 [segundo o qual um ataque a um Estado-membro é considerado um ataque a todos os membros da Otan], nossa cláusula de defesa recíproca, é forte. Protegeremos cada centímetro do território da Otan”, continuou.

Stoltenberg ressaltou, contudo, que a Otan não busca entrar em conflito com a Rússia. “A Otan é uma aliança defensiva, não buscamos conflito com a Rússia. A Rússia deve parar imediatamente a guerra, retirar todas as suas forças da Ucrânia e se envolver em esforços diplomáticos.”