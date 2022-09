Charles jantou com William e sem Harry após morte da rainha, afirma jornal

O clima entre os irmãos Harry e William é tão pouco amistoso que, segundo o The Times, foi necessária uma intervenção

Felipe Brandão

São Paulo, SP

Nem mesmo a morte da rainha Elizabeth foi capaz de dissipar totalmente o ‘climão’ que há tempos anda instaurado entre o agora rei Charles e seus herdeiros diretos, os príncipes William e Harry.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o imperador jantou no Castelo de Balmoral, na Escócia, separado de um dos filhos na noite da última quinta-feira (8), logo após o falecimento de Elizabeth ser oficializado.

Fontes afirmaram à publicação que Charles fez a refeição noturna acompanhado apenas da esposa, Camilla, e do primogênito William. Harry, por sua vez, comeu em outro aposento do castelo real, na companhia dos tios Anne, Edward e Andrew.

O clima entre os irmãos Harry e William é tão pouco amistoso que, segundo o The Times, foi necessária uma intervenção direta e enérgica de Charles para que os dois filhos da saudosa Lady Di aceitassem caminhar lado a lado -junto ainda das respectivas esposas, Meghan Markle e Kate Middleton- em aparição pública no último sábado (10), diante dos súditos que os aguardavam do lado de fora do palácio.