Chanceler russo faz giro pela América Latina com visita ao Brasil nesta segunda

O chanceler russo, Sergei Lavrov, realiza um giro pela América Latina entre 17 e 21 de abril, que inclui uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta segunda-feira (17), em Brasília, além de visitas a Venezuela, Nicarágua e Cuba.

Vieira receberá Lavrov no Palácio do Itamaraty, onde os chanceleres “conversarão sobre o potencial da parceria estratégica brasileiro-russa” e as “perspectivas da cooperação em áreas de interesse comum, com foco em comércio e investimentos, ciência e tecnologia, meio ambiente, energia, defesa, cultura e educação”, segundo nota à imprensa do Ministério das Relações Exteriores.

Outra pauta da reunião será o “fortalecimento do diálogo político sobre temas bilaterais, internacionais e regionais”, sendo uma oportunidade “para tratar do conflito na Ucrânia”, acrescenta o comunicado.

A nota lembra que o Brasil defende “nos foros internacionais e em contatos bilaterais, a cessação imediata de hostilidades e a importância de conjugar esforços diplomáticos que facilitem o alcance de solução pacífica negociada”.

A visita de Lavrov ocorre no dia seguinte à conclusão, neste domingo, da viagem de três dias do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China e aos Emirados Árabes Unidos, durante a qual o presidente brasileiro conversou com os contrapartes chinês, Xi Jinping, e emiradense, Mohammed ben Zayed al Nahyan, sobre a criação de um grupo de países, semelhante ao G20, para mediar o conflito causado pela invasão da Rússia ao país vizinho.

Além do Brasil, o chanceler russo visitará neste giro regional Venezuela, Nicarágua e Cuba. Segundo o veículo cubano Prensa Latina, Lavrov promoverá em sua visita aos países latino-americanos, a cooperação nos âmbitos político, comercial, econômico e cultural.

De acordo com a chancelaria cubana, a visita de Lavrov a Havana será no próximo dia 19, coincidindo com a eleição do presidente cubano pelo Parlamento, que poderá reconduzir o atual mandatário, Miguel Díaz-Canel, a um novo mandato de cinco anos.

