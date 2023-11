Cerca de 23 mil argentinos no Brasil devem votar neste domingo

Segundo turno da eleição argentina acontece neste domingo (19), disputa está entre Sergio Massa e Javier Milei.

MAYARA PAIXÃO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Argentinos que vivem no Brasil também já estão indo às urnas para decidir o próximo presidente neste domingo (19) de segundo turno.

No Consulado-Geral da Argentina na avenida Paulista, próximo à estação Consolação da linha 2-verde do Metrô, em São Paulo, o movimento é calmo, numa cena diferente da do primeiro turno, quando uma fila se formou no local durante a manhã.

De acordo com dados da embaixada argentina, há hoje cerca de 23 mil argentinos registrados para votar no Brasil —10 mil deles apenas em São Paulo.

O ano de 2022 marcou uma emigração recorde de argentinos ao Brasil em comparação com a série histórica, iniciada em 2010, um cenário fruto da pandemia de Covid e também da pressão no custo de vida exercida pela crise econômica na Argentina. A maioria dos novos migrantes se concentra nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.