Casamento em meio a guerra: casal realiza cerimônia simples na Ucrânia

Um socorrista e a filha de um socorrista sonhavam em se casar, e em meio às dificuldades, conseguiram realizar o grande desejo

O amor está no ar, mesmo em meio a trágica situação que está acontecendo na Ucrânia. Em termos de condições militares no país, os chefes dos departamentos têm o direito de casar os empregados. Mesmo com obstáculos, o amor não é impossível e hoje (4), a família de Rudkovskih provou isso.

Foto/Reprodução

Um socorrista e a filha de um socorrista da região de Odessa há muito tempo planejavam o casamento. Devido a situações que o país se encontra, o sonho do casal precisou ser adiado. Mas, amigos e familiares decidiram surpreendê-los e arranjar um casamento simples, mas muito significativo.

Foto/Reprodução

O choro de hoje para o casal, amigos e familiares foi de felicidade. Com sorrisos estampados no rosto, confiança, esperança e muito amor, eles conseguiram realizar um dos sonhos.