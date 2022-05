Casa retratada em ‘Invocação do mal’ é vendida por R$ 7,2 milhões

O imóvel fica localizado na cidade de Harsiville, a 40 minutos de Providence, capital do estado norte-americano Rhode Island

A casa que inspirou filme de terror Invocação do Mal (2013) ganhou um novo dono. O imóvel, datado de 1736, foi vendido esta semana por 1,525 milhão de dólares – um pouco mais de R$ 7,2 milhões na cotação atual. As informações são do The Wall Street Journal.

O local é descrito como o palco onde ocorreram os eventos sobrenaturais que são retratados na produção. Andrea Perron, que morou na casa entre 1971 a 1980, disse que, durante uma sessão espírita em 1974, viu sua mãe levitar de uma cadeira e depois ser jogada a 6 metros.

Os episódios paranormais descritos pela família atraíram o investigador Keith Johnson e o seu irmão gêmeo, Carl, para a residência. Depois, a dupla Ed e Lorraine Warren se ofereceram para ajudar na investigação e esse trabalho serviu de inspiração para o filme.

A nova dona do imóvel é Jacqueline Nuñez, uma incorporadora imobiliária que mora em Boston. Ela comprou do casal Jenn e Cory Heinzen, que adquiriu a propriedade em 2019 por 459 mil dólares (mais de R$ 2,1 milhões).

Como parte da venda, eles exigiram entrevistar o comprador para garantir que a pessoa cumprisse alguns requisitos, como manter as visitas de investigadores e não morar na casa.

O imóvel fica localizado na cidade de Harsiville, a 40 minutos de Providence, capital do estado norte-americano Rhode Island. A propriedade fica isolada em uma fazenda, sem outras casas em volta.

Jacqueline tem intenção de transformar a casa em um centro de aprendizado, onde os visitantes podem se conectar com espíritos. Ao longo do ano, ela irá estudar com sua equipe formas de ampliar o negócio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não tenho medo da casa”, garante a nova dona, mas, em tom de brincadeira, acrescenta: “Pergunte-me novamente em um ano.”

Estadão Conteúdo