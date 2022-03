Carrinhos de bebê vazios são dispostos em praça da Ucrânia para simbolizar crianças vítimas da guerra

Autoridades do país dizem que mais de 130 crianças ficaram feridas desde o início da invasão russa e que 439 escolas foram atingidas

No centro de Lviv, cidade no oeste da Ucrânia para onde se dirigem muitos deslocados do conflito, um protesto de ativistas locais reuniu nesta sexta (18) 109 carrinhos de bebê vazios em uma praça. O objetivo era homenagear as crianças vítimas da guerra.

Autoridades do país dizem que mais de 130 crianças ficaram feridas desde o início da invasão russa e que 439 escolas foram atingidas por bombardeios, sendo que 63 estão completamente destruídas.

As Nações Unidas, que monitoram o conflito, confirmaram até aqui 816 mortes de civis. Pelo menos 58 das vítimas seriam crianças.

Outras 1.333 pessoas ficaram feridas nos ataques, sendo 68 delas crianças. A maioria das mortes foi causada por armas explosivas.

Acredita-se que o número real de vítimas e feridos seja consideravelmente maior, já que a ONU ainda não conseguiu verificar os relatórios de cidades sob intenso bombardeio, como a portuária Mariupol.