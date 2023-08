Candidato presidencial equatoriano é morto a tiros após comício

Villavicencio, de 59 anos, era um dos oito candidatos no primeiro turno das eleições presidenciais

O candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio foi morto a tiros após realizar um comício em Quito, nesta quarta-feira (9), conforme relatado por vários meios de comunicação locais.

Villavicencio, de 59 anos, cuja morte foi confirmada por fontes locais, incluindo o ministro do Interior, Juan Zapata, amigos e familiares da vítima, era um dos oito candidatos no primeiro turno das eleições presidenciais que ocorrerão antecipadamente em 20 de agosto no Equador, um país que enfrenta um aumento da violência relacionada ao tráfico de drogas.

© Agence France-Presse