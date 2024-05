Candidato nanico à Presidência dos EUA teve verme no cérebro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma reportagem do jornal The New York Times revelou nesta quarta-feira (8) que o candidato nanico à presidência dos EUA Robert F. Kennedy Jr., sem partido, teve um verme no cérebro há mais de uma década. A equipe de campanha de Kennedy confirmou o caso à agência de notícias Reuters, mas disse que ele se recuperou totalmente do ocorrido.

Kennedy, 70, é conhecido como RFK nos EUA, e é sobrinho do presidente John Kennedy, assasinado em 1963. Advogado e ambientalista, Kennedy, diferente de muitos outros membros da sua família, nunca concorreu a outro cargo público nem ocupou posições no governo, e ficou famoso no país ao defender, entre outras teorias da conspiração, a ideia de que vacinas causam autismo.

O New York Times teve acesso a um depoimento dado por Kennedy em 2012, no qual ele relata o ocorrido. Segundo o advogado, um médico o informou que uma alteração registrada em uma tomografia foi causada por um verme que entrou em seu cérebro, comeu parte dele e, então, morreu.

De acordo com uma porta-voz da campanha presidencial de Kennedy, o político “viajou muitas vezes à América do Sul, África e Ásia no seu trabalho como ambientalista, e foi infectado com o parasita em um destes locais”. “A questão foi resolvida há mais de 10 anos, e [Kennedy] está em perfeita condição física e mental”, afirmou.

Kennedy se posiciona como uma alternativa independente aos dois candidatos eleitoralmente viáveis no sistema bipartidário americano, o presidente Joe Biden, democrata, e o ex-presidente Donald Trump, republicano. Uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada em março mostrou que Kennedy tem 8% das intenções de voto entre eleitores de todos os estados do país.