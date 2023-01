Canadá enviará à Ucrânia quatro tanques prontos para o combate

O Canadá enviará especialistas para treinar os soldados ucranianos na operação dos tanques, afirmou

O Canadá anunciou, nesta quinta-feira (26), que vai se unir a Estados Unidos, Alemanha e outros países no fornecimento à Ucrânia de tanques pesados para combater as forças russas, com o envio de quatro Leopard completamente operacionais.

“Estes quatro tanques estão prontos para o combate e serão enviados nas próximas semanas”, disse, durante coletiva de imprensa, a ministra da Defesa, Anita Anand, acrescentando que a quantidade de tanques fornecidos pelo Canadá poderia aumentar.

O Canadá enviará especialistas para treinar os soldados ucranianos na operação dos tanques, afirmou.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pressionou fortemente os aliados ocidentais a fornecerem tanques pesados e uma lista crescente de aliados ocidentais respondeu esta semana.

A Alemanha acordou fornecer 14 tanques Leopard 2 à Ucrânia, após uma intensa pressão de outros países europeus.

A Noruega também informou o envio destes tanques, enquanto a Suécia disse que não descartava fazer o mesmo.

O presidente americano, Joe Biden, anunciou que vai enviar 31 tanques de combate M1 Abrams à Ucrânia, embora seja possível que a entrega se realize até o ano que vem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse