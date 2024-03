Câmara baixa dos EUA aprova acordo que evita paralisação do governo

A ameaça de paralisação governamental continua latente, no entanto, pois a outra parte do orçamento expira em 22 de março

A Câmara dos Representantes (baixa) dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira (6), parte do orçamento de 2024 para o país, o que deve evitar uma paralisação parcial do governo federal, um dia antes do discurso sobre o estado da União do presidente Joe Biden.

Este programa de gastos de 467,5 bilhões de dólares (cerca de R$ 2,3 trilhões), foi aprovado por 339 votos contra 85, e o Senado, controlado pela situação democrata, tem até a meia-noite de sexta-feira para votá-lo e descartar o chamado ‘shutdown’. A ameaça de paralisação governamental continua latente, no entanto, pois a outra parte do orçamento expira em 22 de março.

