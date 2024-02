Cai helicóptero que ex-presidente do Chile Sebastián Pinera estava a bordo

Aeronave caiu por más condições climáticas. O acidente ocorreu Lago Ranco, na região central do Chile, segundo ABC

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

Caiu hoje um helicóptero que estava com o ex-presidente do Chile Sebastián Piñera à bordo. A informação é do jornal espanhol ABC.

Aeronave caiu por más condições climáticas. O acidente ocorreu Lago Ranco, na região central do Chile, segundo ABC.