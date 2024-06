Brasil e outros 16 países apoiam acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas sugerido por Biden

Brasília, 06 – O Brasil e outros 16 países assinaram nota em que apoiam o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas sugerido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O texto pede que o grupo extremista aceite a trégua.

“Como líderes de países profundamente preocupados com os reféns do Hamas em Gaza, incluindo muitos dos nossos próprios cidadãos, nós apoiamos integralmente o movimento em direção a um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns apresentado e explicado pelo presidente Biden”, afirma o texto.

E destaca a nota: “Não há tempo a perder. Nós clamamos que o Hamas feche o acordo, que Israel está pronto para aderir, e comece o processo de libertação de nossos cidadãos.”

“Salientamos que esse acordo levaria a um cessar-fogo imediato e à reabilitação de Gaza junto com garantias de segurança para israelenses e palestinos, e oportunidades para uma paz mais duradoura com a solução de dois Estados”, declaram os países no texto.

Estadão Conteúdo