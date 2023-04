Brasil e China pedem que países desenvolvidos cumpram promessas climáticas

A COP27 terminou com um acordo para criar um fundo de compensação a países vulneráveis pelas perdas causadas pelas mudanças climáticas

Brasil e China pediram aos países desenvolvidos, nesta sexta-feira (14), que cumpram com sua promessa de financiar ações de combate às mudanças climáticas em nações mais pobres, durante visita oficial do presidente Lula ao seu homólogo Xi Jinping, em Pequim.

“Pedimos aos países desenvolvidos que honrem suas obrigações não cumpridas de financiamento climático e se comprometam com sua nova meta coletiva, que vai muito além de 100 bilhões de dólares por ano”, disseram os dois países em comunicado conjunto, após uma reunião entre Xi e Lula.

Após algumas duras negociações, a conferência do clima da ONU no Egito (COP27) terminou em novembro de 2022 com um acordo político para criar um fundo a fim de compensar os países mais vulneráveis pelas perdas e danos sofridos por causa da mudança climática.

Os países pobres e em desenvolvimento têm pedido por esse fundo há três décadas.

Seu argumento é que historicamente contribuiram menos para o aquecimento global, mas são os que mais sofrem as consequências de alguns efeitos climáticos extremos, cuja intensidade e frequência aumentaram segundo a comunidade científica.

Em 2009, os países desenvolvidos prometeram que, a partir de 2020, desembolsariam 100 bilhões de dólares anuais para ajudar os países pobres a se adaptarem à mudança climática e a diminuir suas emissões, e, ao mesmo tempo, iniciar a transição energética.

E essa quantia de 100 bilhões de dólares, que ainda não foi desembolsada por completo, deve ser aumentada, em princípio, a partir de 2025.

