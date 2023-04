Apps de transporte mantêm serviços para passageira vítima de violência

Com mais da metade do seu público formado por mulheres, aplicativos de transporte lançaram iniciativas para passageiras vítimas de violência.

Ana Paula Branco

São Paulo, SP

As estratégias surgiram durante a pandemia, para atrair as milhões de passageiras que trocaram o transporte público pelo uso de carro por aplicativo.

A 99, que tem mais de 12 milhões de passageiras na sua base de clientes, dá até R$ 15 de desconto em corridas com destino à delegacia da mulher mais próxima. Nos primeiros três meses deste ano, segundo a plataforma, mais de 13.400 viagens foram feitas com uso do voucher ‘delegaciadamulher’. Em todo o ano passado, foram mais de 40 mil.

Ana Verroni, diretora de marketing da 99, diz que a iniciativa surgiu em 2020 para incentivar denúncias de casos de violência e abuso e ajudar mulheres a sair de situações de vulnerabilidade.

“Com o aumento dos casos de violência doméstica, ao longo da pandemia, a empresa expandiu e, atualmente, a plataforma conta com mais de 500 Delegacias da Mulher mapeadas no app”, afirma.

Pelo aplicativo as vítimas de violência também podem pedir auxílio do projeto Justiceiras, que reúne uma equipe multidisciplinar para apoio e orientação. “Qualquer mulher pode solicitar ajuda à rede de apoio das Justiceiras, caso esteja sofrendo violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial”, afirma a plataforma.

A Uber, com mais de 30 milhões de clientes entre homens e mulheres, diz que oferece ferramentas no aplicativo para que as passageiras se sintam seguras, como gravação de áudio e ligação para a polícia, e se envolve em projetos que enfrentem a violência de gênero.

Em parceria com o Instituto Avon, a Uber paga a viagem para delegacias, hospitais ou redes de apoio para mulheres que pedem ajuda pelo WhatsApp (11) 94494-2415.

Se a violência ou o abuso ocorrer durante uma viagem pela plataforma, a vítima que relatar o fato ao suporte da Uber, poderá ter até quatro sessões, de uma hora cada, com psicólogos do MeeToo Brasil.

A BlaBlaCar tem o “Só para elas”. O filtro do aplicativo permite às suas mais de 7,4 milhões de passageiras escolherem viajar somente com motoristas mulheres.

A mesma opção podem fazer as motoristas da 99. De acordo com a empresa, em média, 20 milhões de corridas são realizadas com o botão 99 Mulher acionado. Atualmente, dos 750 mil motoristas da 99, 5% são mulheres.