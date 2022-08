Boris Johnson faz nova visita surpresa a Kiev e promete mais apoio à Ucrânia

Desde o início do conflito, Boris já tinha viajado à Kiev outras duas vezes -também sem anunciar a visita com antecedência

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, viajou à Kiev nesta quarta-feira (24) e participou de encontro inesperado com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, a quem prometeu a destinar uma série de auxílios militares.

Além de US$ 63,5 milhões (R$ 324 milhões ), o pacote inclui o envio de 2 mil drones e de munições, segundo declarou Boris no evento que celebrou os 31 anos de independência do país. O britânico também voltou a reforçar a retórica contra o presidente russo. “Se Putin tiver sucesso, nenhum país no perímetro da Rússia estará seguro”

O premiê tem apenas mais duas semanas à frente do cargo, mas candidatos à sucessão já anunciaram que vão continuar apoiando a Ucrânia -a eleição no Reino Unido está prevista para o dia 5 de setembro e decidirá entre o secretário de Finanças, Rishi Sunak, e a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss. Truss, candidata que lidera a corrida pela sucessão, disse nesta quarta-feira que será a “maior aliada da Ucrânia”, se eleita primeira-ministra.

Desde o início do conflito, Boris já tinha viajado à Kiev outras duas vezes -também sem anunciar a visita com antecedência. Nesta terceira ocasião, o britânico foi agraciado com o distintivo da “Ordem da Liberdade”, concedido por seu apoio à soberania da Ucrânia.