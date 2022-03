Bombeiros trabalham em prédio atingido por míssil

“Esta manhã, a praça central de nossa cidade e a sede do governo local de Kharkiv foram atacadas de forma criminosa”, disse o governador, Oleg Sinegubov

O Corpo de Bombeiros ucraniano está trabalhando nos destroços do prédio do governo de Kharkiv atingido por um míssil russo. A cidade é a segunda maior da Ucrânia e fica na fronteira com a Rússia.

Em imagens divulgadas, é possível ver o momento exato em que o míssil acerta o prédio, causando uma grande explosão. “O ocupante russo continua usando armas pesadas contra a população civil”, continuou o governador.

Kharkiv tem cerca de 1,4 milhão de habitantes, com uma grande população de língua russa. A cidade está sob cerco intenso desde que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão contra a Ucrânia na quinta-feira passada.

Em pronunciamento à nação, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que; ” O foguete apontado para a praça central de Kharkiv é um terror absoluto e indisfarçável. Depois disso, a Rússia é um estado terrorista. Ninguém vai perdoar. Ninguém vai esquecer”.

Veja as imagens dos bombeiros trabalhando nos destroços: