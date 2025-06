Bombardeios israelenses no sul do Líbano deixam um morto e 20 feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas nesta sexta-feira (27) em novos bombardeios israelenses no sul do Líbano, apesar de um cessar-fogo em vigor há sete meses.

“Aviões de combate da Força Aérea israelense atingiram um local usado pela organização terrorista Hezbollah para gerenciar seu sistema de fogo e defesa na região de Beaufort, no sul do Líbano”, disse o Exército de Israel em um comunicado, afirmando que o “projeto subterrâneo” foi “completamente desmontelado após os ataques israelenses”.

Um drone de Israel atingiu um prédio residencial em Nabatiye. Uma mulher foi morta e 13 pessoas ficaram feridas no ataque, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde citado pela agência de notícias oficial libanesa NNA.

A aviação israelense já havia realizado uma “violenta ofensiva aérea em grande escala” sobre áreas arborizadas próximas, durante a qual foram lançados mísseis altamente explosivos, segundo a agência.

Estes bombardeios deixaram outros sete feridos, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

O conflito entre Israel e o Hezbollah eclodiu após meses de fogo cruzado na área de fronteira, onde o poderoso grupo libanês abriu uma frente em solidariedade ao movimento islamista palestino Hamas no início da guerra de Gaza em outubro de 2023.

Apesar de uma trégua em vigor com o Líbano desde 27 de novembro, Israel manteve seus ataques regulares ao país, especialmente no sul.

