Bombardeio russo contra prédio residencial no sul da Ucrânia deixa cinco mortos

As primeiras imagens do serviços de emergência ucranianos mostram as equipes de resgate procurando vítimas nos escombros do prédio

Ao menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque com mísseis contra um edifício residencial na cidade de Mykolaiv, sul da Ucrânia, na quinta-feira à noite, anunciaram as autoridades regionais nesta sexta-feira. "Mykolaiv foi novamente alvo de disparos de mísseis do inimigo. Um projétil atingiu um prédio residencial de cinco andares, que ficou destruído", afirmou o chefe da administração regional, Vitalii Kim, no Telegram. Kim divulgou um balanço provisório de cinco mortos e dois feridos. As primeiras imagens divulgadas pelos serviços de emergência ucranianos mostram as equipes de resgate procurando vítimas nos escombros do prédio durante a noite. O bombardeio aconteceu depois que a Ucrânia anunciou na quinta-feira a retomada de 12 cidades da região de Kherson, onde as tropas de Moscou iniciaram uma operação de retirada.