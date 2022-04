Bombardeio mortal em estação ferroviária no leste da Ucrânia, que teme ofensiva

O míssil caiu por volta das 10h30 locais (03h30 de Brasília), um horário em que centenas de pessoas vão há dias para a estação

Um ataque com míssil deixou ao menos 50 mortos nesta sexta-feira (8) na estação ferroviária de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, de onde milhares de civis fogem por medo de uma iminente ofensiva russa.

O míssil caiu por volta das 10h30 locais (03h30 de Brasília), um horário em que centenas de pessoas vão há dias para a estação aguardar um trem que as tire de Kramatorsk, capital da região do Donbass que ainda está sob controle ucraniano.

“Cinquenta mortos, entre eles cinco crianças. É o número atual de mortos no bombardeio realizado pelas tropas russas em Kramatorsk”, escreveu no Telegram o governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, qualificou o ato de uma “maldade sem limites” por parte da Rússia e informou que 300 pessoas ficaram feridas.

Um jornalista da AFP viu os corpos reunidos de pelo menos 30 pessoas, colocados em um caminhão militar.

A Rússia negou responsabilidade na tragédia e denunciou uma “provocação” de Kiev.

“O objetivo deste ataque orquestrado pelo regime de Kiev (…) era impedir que a população civil fosse embora da cidade para poder usá-la como escudo humano”, afirmou o Ministério da Defesa russo.

Em frente à estação viam-se os destroços retorcidos do míssil, que tinha a inscrição (em letras brancas e em russo): “por nossos filhos”.

A frase, em tom de vingança, é usada às vezes pelos separatistas pró-russos ao se referirem a seus filhos mortos na guerra do Donbass, que começou em 2014.

“Era um míssil Toshka, uma bomba de fragmentação”, assegurou à AFP um agente de polícia presente no local. “Explode por vários lados em uma superfície do tamanho de um campo de futebol”, explicou.

Com base nos vestígios de sangue no chão e em testemunhos, as vítimas foram atingidas em vários pontos da estação, na plataforma principal contígua e na explanada em frente ao edifício.

A estação ficou cheia de malas abandonadas, vidros quebrados e escombros.

“Estou procurando meu marido, estava aqui, mas não consigo encontrá-lo”, disse uma mulher, sem ousar se aproximar dos corpos alinhados do lado de fora da estação.

Este ataque ocorre no momento em que as potências ocidentais preparam novas sanções após as atrocidades descobertas em Bucha (a noroeste de Kiev), onde os investigadores começaram a exumar os corpos das valas comuns para determinar se foram vítimas de crimes de guerra.

Apoio da UE à Ucrânia

Na noite desta sexta-feira em Bruxelas, a União Europeia (UE) anunciou sanções contra mais de 200 pessoas, entre elas as duas filhas adultas do presidente russo, Vladimir Putin, e contra vários oligarcas próximos ao mandatário russo.

“Estamos ativando todo nosso poderio econômico para que Putin pague um preço muito, muito alto” pelas atrocidades na Ucrânia, declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma coletiva de imprensa em Kiev ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

“A Rússia se afundará em uma decomposição econômica, financeira e tecnológica e a Ucrânia caminhará rumo a um futuro europeu”, completou Von der Leyen, que à tarde visitou as valas comuns cavadas para enterrar os civis mortos em Bucha.

O chefe do governo da Áustria, Karl Nehammer, afirmou à AFP que também visitará neste sábado a cidade de Bucha e se encontrará com Zelensky.

“Escapar do inferno”

Após o ataque em Kramatorsk, a administração militar de Odessa anunciou um toque de recolher nesta cidade portuária do mar Negro e sua região diante de “uma ameaça de ataque com mísseis”.

Esta medida valerá das 21h00 de sábado às 06h00 de segunda-feira, no horário local.

Há dias, as forças russas concentram suas operações no leste e no sul da Ucrânia em uma estratégia que parece apontar para a criação de uma continuidade territorial entre a Crimeia, ocupada e anexada em 2014 por Moscou, e as províncias separatistas pró-russas de Donestk e Lugansk, no Donbass ucraniano.

As autoridades ucranianas instaram nesta quarta-feira os civis a evacuarem a região, embora em muitos casos o êxodo seja obstruído pelos bombardeios.

“Não é nenhum segredo, a batalha pelo Donbass será decisiva. O que já vivemos, todo esse horror, pode se multiplicar”, disse o governador de Lugansk, Sergii Gaidai.

Analistas consideram que o presidente russo, Vladimir Putin, quer assumir o controle do Donbass antes da parada militar de 9 de maio, que celebra o fim da Segunda Guerra Mundial, uma data carregada de simbolismo na Rússia.

“Cada dia é pior e pior. Chovem (bombas) de todos os lados”, disse Denis, cujo rosto pálido o faz aparentar ter mais do que seus 40 anos, em Severodonetsk, cidade do leste da Ucrânia. “Quero escapar deste inferno”, acrescentou, enquanto aguardava sua vez de fugir de ônibus.

“Pior do que Bucha”

Paralelamente, vêm à tona novas denúncias de atrocidades em regiões até há pouco ocupadas pelos russos perto de Kiev.

“Começaram a procurar nas ruínas da cidade de Borodianka”, no noroeste da capital, disse Zelensky. O que ocorreu ali “é muito pior do que em Bucha”, denunciou.

A procuradora-geral ucraniana, Iryna Venediktova, informou que por enquanto teriam sido encontrados 26 corpos nos escombros de dois imóveis e alertou que se trata da “cidade mais destruída da região”.

Na sitiada Mariupol (sudeste), até mesmo o representante pró-russo proclamado como novo “prefeito” reconheceu a morte de 5.000 civis.

A Rússia negou ter atacado civis nas regiões sob seu controle, mas as provas crescentes de suas supostas atrocidades fizeram com que fosse suspensa na quinta-feira do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta sexta-feira que seu país estava “coletando provas” sobre “crimes de guerra russos” na Ucrânia.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou o envio de mais mísseis antitanques e antiaéreos à Ucrânia.

Impactos econômicos

A economia russa começou a sentir os efeitos das sanções ocidentais.

Em março, a inflação atingiu 16,7% em um ano (quatro vezes os 4% que o Banco Central estabeleceu como meta para este ano).

Mas o rublo conseguiu se recuperar da queda inicial, em parte graças às exportações do setor energético e às medidas de controle cambial tomadas pelo Banco Central russo.

Numa demonstração de confiança, o Banco Central anunciou que a partir de 18 de abril voltaria a autorizar a venda de moeda estrangeira.

A Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura (FAO) anunciou que os preços mundiais dos alimentos alcançaram em março “um nível nunca registrado” devido à guerra na Ucrânia, o que afeta seriamente o comércio de cereais e óleos vegetais.

