Bolsas europeias abrem com quedas expressivas após anúncio de nova variante de covid-19

Vários países europeus adotaram medidas e fecharam as fronteiras para viajantes procedentes de países do sul da África

As principais Bolsas da Europa iniciaram a sexta-feira com quedas expressivas após o anúncio de uma nova variante do coronavírus, muito contagiosa, detectada na África do Sul.

A Bolsa de Paris abriu com queda de 4,02%, a de Londres recuava 2,93% e Frankfurt mais de 3%.

Em Londres, o preço do barril de petróleo WTI operava em queda de 5%.

Na Ásia, os mercados refletiram a tendência e Tóquio fechou em baixa queda de 2,53%.

Uma nova variante da covid-19, identificada como B.1.1.529, foi detectada na África do Sul e parece ser muito contagiosa, segundo os cientistas, que ainda não sabem se as vacinas que são aplicadas são eficazes contra esta mutação do vírus.

Vários países europeus, como Reino Unido, Itália e Alemanha, adotaram medidas e fecharam as fronteiras para viajantes procedentes de países do sul da África.

