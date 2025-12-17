Menu
Bolsas de NY operam em queda, com pressão do setor de tecnologia

Redação Jornal de Brasília

17/12/2025 18h49

us economy markets nyse

Uma placa de rua de Wall Street, no Distrito Financeiro, perto da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), em 19 de maio de 2025, na cidade de Nova York. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)

São Paulo, 17 – As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta quarta-feira, 17, em queda, com o setor tecnológico voltando a pesar fortemente sobre os índices, além de mais um episódio na disputa entre a Netflix e a Paramount pela compra da Warner Bros.

O Dow Jones teve queda de 0,47%, aos 47.885,97 pontos. Já o S&P 500 encerrou com perdas de 1,16%, aos 6.721,43 pontos e o Nasdaq recuou 1,80%, aos 22.693,32 pontos.

Wall Street iniciou o dia em alta, mas não sustentou o movimento frente a pressão do setor de tecnologia, que perdeu 2,19%.

Uma reportagem do Financial Times revelou que a Oracle estaria tendo problemas em acordos para a instalação de data centers em Michigan. Mesmo após desmentir a notícia, a companhia teve perdas fortes, em 5,40%. Já a Amazon caiu em 0,58% após relatos de que a empresa estaria cogitando um investimento de US$ 10 bilhões para que a OpenAI passasse a usar seus chips Trainium.

As baixas também pressionaram outras empresas do setor, como a Nvidia (-3,81%), Intel (-3,38%) e a Alphabet (-3,21%). A Micron Technology, que divulga os resultados trimestrais após o fechamento dos mercados, também registrou perdas, em 3,01%. Enquanto isso, a Tesla recuou 4,62%, depois de a Califórnia ameaçar suspender as licenças de concessionária e de fabricação, em meio a uma disputa por suposta publicidade irregular.

Em novo episódio da disputa corporativa, a Warner Bros. Discovery caiu 2,39% após orientar os acionistas a rejeitar a oferta da Paramount Skydance (-5,42%) – que, por sua vez, afirmou ter o financiamento da compra garantido. Enquanto isso, o conselho administrativo da Warner reiterou o apoio à Netflix (+0,23%).

Já o setor energético – principal perdedor de terça – se recuperou nesta quarta, em linha com a alta registrada no petróleo e crescimento das tensões políticas. Papéis das principais empresas registraram alta, como a Exxon Mobil (2,35%), ConocoPhillips (4,59%) e Chevron (1,89%).

No cenário macro, os mercados aguardam por dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), previsto para amanhã, para recalibrar as expectativas por flexibilização monetária.

Estadão Conteúdo

