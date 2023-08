Biden visitará Vietnã em 10 de setembro

Os dois líderes pretendem debater sobre tecnologia, inovação, programas de intercâmbio universitário e formação profissional

O presidente americano, Joe Biden, que desenvolve uma intensa atividade diplomática na Ásia, visitará o Vietnã em 10 de setembro, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (28).

Biden se reunirá em Hanói com o líder do governante Partido Comunista do país, Nguyen Phu Trong, além de outros dirigentes, “para discutir formas de fortalecer a cooperação entre Estados Unidos e Vietnã”, segundo um comunicado da porta-voz da Presidência, Karine Jean-Pierre.

Os dois líderes pretendem debater sobre tecnologia, inovação, programas de intercâmbio universitário e formação profissional, e também sobre a mudança climática, com o objetivo de “fazer avançar a paz, a prosperidade e a estabilidade na região”.

Em abril, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, visitou o Vietnã para melhorar as relações com o país comunista, em um momento em que Washington busca ativamente arrefecer a influência da China na região.

“Estamos em uma posição na qual Filipinas, e em breve, Vietnã e Camboja, querem ter uma relação conosco (…) porque querem que a China saiba que não estão isolados”, explicou semanas atrás Biden em uma reunião com doadores democratas.

As relações entre Estados Unidos e o país asiático se reforçaram nos últimos anos, também nos âmbitos militar e econômico, e os dois países se reconciliaram em grande medida apesar das cicatrizes da guerra.

A visita de Biden faz parte de uma grande ofensiva diplomática aos países asiáticos, sejam eles ou não tradicionais aliados dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Biden recebeu recentemente os líderes do Japão e Coreia do Sul em uma cúpula sem precedentes, e, antes do verão (hemisfério norte), convidou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a fazer uma visita de Estado à Casa Branca.

© Agence France-Presse