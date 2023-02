Biden terá reunião virtual com Zelensky e G7 para discutir mais sanções à Rússia

Joe Biden se encontrará virtualmente com líderes do G7 e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir novas sanções a Rússia

A secretaria de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, informou nesta quinta-feira, 23, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrará na sexta-feira, 24, virtualmente com líderes do G7 e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir novas sanções a Rússia, no dia em que a invasão ao território ucraniano completará um ano.

“Amanhã, os líderes discutirão como poderão continuar apoiando a Ucrânia e como seguir pressionando Putin e todos aqueles que autorizam a sua agressão”, afirmou Karine, durante coletiva de imprensa na Casa Branca.

Especificamente sobre sanções, a secretaria de imprensa disse que os EUA irão aplicar “mais sanções contra setores chave que geram lucro para Putin”, como as indústrias de defesa e tecnologia, além de mais bancos russos.

Estadão Conteúdo