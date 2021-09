Biden pede união, ‘nossa maior força’, em mensagem sobre o 11 de setembro

Joe Biden e sua esposa, Jill, visitarão os três marcos dos ataques de 11 de setembro no sábado

O presidente Joe Biden pediu nesta sexta-feira(10) a união dos americanos, “nossa maior força”, em uma mensagem de vídeo divulgada na véspera do vigésimo aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001.

“Para mim é a principal lição do 11 de setembro. No momento de maior vulnerabilidade, (…) a união é nossa maior força”, declarou o presidente dos Estados Unidos em sua mensagem de 6 minutos gravada na Casa Branca.

Joe Biden e sua esposa, Jill, visitarão os três marcos dos ataques de 11 de setembro no sábado: Nova York, o Pentágono, nos arredores de Washington, e o local na Pensilvânia onde um avião sequestrado por jihadistas caiu 20 anos atrás.

No entanto, o presidente, amplamente criticado por sua forma de lidar com a crise afegã e a covid-19, não deve falar em público durante as cerimônias.

“União não significa que todos devemos acreditar na mesma coisa, mas é essencial que respeitemos uns aos outros e tenhamos fé uns nos outros”, disse Biden em sua mensagem a um país profundamente dividido.

