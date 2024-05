Biden e Trump trocam ofensas em eventos de campanha antecipados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Embora os partidos Democrata e Republicano ainda não tenham feito as convenções que vão oficializar como candidatos à Casa Branca dos Estados Unidos o atual presidente, Joe Biden, e seu antecessor, Donald Trump, os dois já estão se enfrentando em discursos para seus eleitorados em eventos pelo país.

Neste sábado (18), Trump foi recebido em Dallas, no Texas, no Fórum de Liderança da Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês). Falando para os membros da associação, o republicano disse que Biden é “de longe, o pior presidente da história do país” e rotulou o oponente de “completo mentiroso”.

“Você está demitido, vá embora daqui, Joe”, disse o empresário, entre risadas dos membros da plateia, a quem garantiu que Biden viria atrás de suas armas de fogo, em referência à pauta democrata de maior controle de acesso a armamentos. Ainda segundo Trump, Biden é corrupto e uma “ameaça à democracia”.

O candidato prometeu desfazer as regulamentações de armas implementadas pelo democrata. “No meu segundo mandato, vamos reverter cada ataque de Biden à Segunda Emenda”, disse, referindo-se ao trecho da Constituição dos EUA que garante o acesso a armas.

Biden, por sua vez, participou de um evento em Atlanta, na Geórgia, estado onde venceu por uma pequena margem em 2020. “Nossa democracia está realmente em risco”, alertou o democrata a um grupo de seguidores reunidos no restaurante Mary Mac’s Tea Room, que tem um proprietário afro-americano, público-chave para a sua campanha rumo às eleições de novembro.

“Meu adversário não é um bom perdedor, mas é um perdedor”, disse Biden, sob aplausos. “Ele não está apenas obcecado por ter perdido em 2020, está perturbado. Trump não está se candidatando para liderar o país, e sim por vingança”, afirmou.